موناكو يواصل السقوط في الدوري الفرنسي

03 نوفمبر 2018 - 10:50 م

واصل فريق موناكو، السبت، نتائجه السيئة في الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وتلقى موناكو الهزيمة من مضيفه ستاد ريمس بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر للمسابقة المحلية.



وأحرز هدف اللقاء الوحيد، ماثيو كافارو في الدقيقة 24 من زمن المباراة.



وشهد اللقاء طرد لاعبين، بواقع لاعب من كل فريق، الأول التوغولي أليكسيس روماو لاعب ريمس في الدقيقة 49، والثاني بيلي لاعب موناكو في الدقيقة 71 من زمن المباراة.



وبهذه النتيجة، ارتقى ستاد ريمس للمركز الثامن برصيد 17 نقطة، فيما تجمد رصيد موناكو عند 7 نقاط في المركز التاسع عشر.



وأسفرت مباريات آخرى بنفس الجولة السبت عن فوز نيس على ضيفه أميان بنفس النتيجة بهدف دون رد، ورين على مضيفه كان بهدفين لهدف، واكتساح نيم أولمبيك لمضيفه ديغون برباعية، تعادل ستراسبورغ مع تولوز بهدف لكل منهما.



ويتصدر المسابقة فريق باريس سان جيرمان برصيد 36 نقطة بفارق 11 نقطة عن ليل (الثاني).

