  • الأحد 04 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:51 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

"أديب" يوجه رسالة نارية لهؤلاء بسبب حمدي قنديل

أحمد موسى وأبو تريكة

أحمد موسى لأول مرة يشيد بـ"أبوتريكة".. هذا ما قاله

الدكتور وائل النحاس

خبير اقتصادي يكشف معلومة هامة عن "التعويم"

السيسي

الرئيس السيسي يوجه رسالة هامة للشباب.. هذا ما قاله

السعودية

قرار حاسم من السعودية بشأن نظام "الكفيل"

أرشيفية

قانونيون: مؤشرات على قرار محتمل بحل «البناء والتنمية»

الشيخ يوسف القرضاوي

"القرضاوي" عن مقتل خاشقجي: كيف لا يأتمر بأمرهم؟!

الاهلى

مفاجأة مدوية عن موقعة الترجي والأهلي

مخدرات

الكشف عن المخدرات هل يشمل جميع الموظفين الحكوميين؟

فريق الاغتيال

تقطيع جثة «خاشقجي» استمر حتى الثالثة عصرًا

موناكو يواصل السقوط في الدوري الفرنسي

الرياضة

أندرلخت يهزم موناكو بهدفين ويخطف المركز الثاني
أندرلخت يهزم موناكو بهدفين ويخطف المركز الثاني

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مارسيليا يرتقي للمركز الرابع في الدوري الفرنسي

#

«كارتيرون» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

#

دورتموند يعمق جراح موناكو في أبطال أوروبا

#

بنزيمة يحطم رقم رونالدو "القياسي"

واصل فريق موناكو، السبت، نتائجه السيئة في الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتلقى موناكو الهزيمة من مضيفه ستاد ريمس بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر للمسابقة المحلية.
وأحرز هدف اللقاء الوحيد، ماثيو كافارو في الدقيقة 24 من زمن المباراة.
وشهد اللقاء طرد لاعبين، بواقع لاعب من كل فريق، الأول التوغولي أليكسيس روماو لاعب ريمس في الدقيقة 49، والثاني بيلي لاعب موناكو في الدقيقة 71 من زمن المباراة.
وبهذه النتيجة، ارتقى ستاد ريمس للمركز الثامن برصيد 17 نقطة، فيما تجمد رصيد موناكو عند 7 نقاط في المركز التاسع عشر.
وأسفرت مباريات آخرى بنفس الجولة السبت عن فوز نيس على ضيفه أميان بنفس النتيجة بهدف دون رد، ورين على مضيفه كان بهدفين لهدف، واكتساح نيم أولمبيك لمضيفه ديغون برباعية، تعادل ستراسبورغ مع تولوز بهدف لكل منهما.
ويتصدر المسابقة فريق باريس سان جيرمان برصيد 36 نقطة بفارق 11 نقطة عن ليل (الثاني).
ويحمل باريس سان جيرمان لقب النسخة الأخيرة، ويعد سانت إيتيان أكثر الفرق تتويجًا باللقب في 10 مناسبات. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "الجزء" يحمل صفات "الكل"!

محمود سلطان

كيف تحسن الدول صورتها؟

فراج إسماعيل

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» "السكك الحديدية" تزف بشرى سارة للمواطنين
» حكم دولي: هذا ما فعله حكم مبارة الأهلى والترجي
» جرائم الأبرياء.. اسمك دليل تهمتك!
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» هذا ما قالته قرينة الرئيس السيسي عن منتدى الشباب
» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر غدا
» هذا مايحتاجه الأهلي في مباراة العودة أمام الترجي
» 1000 جنيه غرامة ارتداء النقاب في الأماكن العامة
» اجتماع طارئ لمجلس جامعة الأزهر لبحث هذا الأمر الخطير
» رسالة من نجم المصري إلى حسام حسن
» ليفربول «صلاح» يتعادل إيجابيًا مع آرسنال

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:53 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
بطاقات رقم قومي
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية