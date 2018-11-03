الرئيس السيسي يوجه رسالة هامة للشباب.. هذا ما قاله

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المصريون ـ متابعات

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه سيعمل مع المصريين على نشر رسالة البناء والتنمية والعدل، متسلحون برقاق الحضارة المصرية الفريدة، وشخصيتها المتميزة وسنرددها سويًا «تحيا الإنسانية..يحيا السلام..تحيا الحضارة».
وأضاف «السيسي»، عقب افتتاح النصب افتتاحه النصب التذكاري «لإحياء الإنسانية» على هامش فعاليات منتدى شباب العالم: «إنني وضعت لبنة أولى لنصب تذكاري يذكرنا بأن الله قد استودع الحياة في قلوب البشر، وعلينا أن نحفظ أمانة الله في قلوبنا».
وتابع: «انطلقوا وابدعوا بعقولكم وانطلقوا نحو الغد الذي يليق بكم؛ وأطالبكم بجعل الاختلاف بينكم في الشكل والجنسية قيمة مضافة للتعلم منها».
وقال السيسي للشباب: «مارسوا الصدق وآمنوا بالحلم يتحقق ولو بعد حين فالأحلام لا تسقط بالتقادم».

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