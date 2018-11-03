» اجتماع طارئ لمجلس جامعة الأزهر لبحث هذا الأمر الخطير

قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر عقد جلسة طارئة لمجلس الجامعة لكافة العمداء يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الحوادث المتكررة للطلاب والنظر في اتخاذ ما يلزم لوضع حد لتداعيات هذا الموضوع.
وأعربت جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة ، عن بالغ حزنها لوفاة أسامة صقر جاد الرب، الطالب بالفرقة الأولى بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية، إثر حادث أليم على الطريق السريع أمام الجامعة.
وذكرت الجامعة - في بيانها الصادر اليوم - أن إدارة الجامعة قررت إغلاق البوابات الرئيسية على طريق النصر اعتبارا من اليوم على أن يتم الاقتصار في دخول الطلاب والموظفين والمترددين على الجامعة على "بوابة تربية الجديدة" بطريق المخيم الدائم بجوار سلم المشاة، وأن يكون دخول السيارات من "بوابة كلية طب" و"بوابة كلية الزراعة".
وأضاف البيان أن الجامعة تقوم حاليا بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومديرية أمن القاهرة ومحافظة القاهرة لاتخاذ إجراءات فورية لتأمين عبور الطريق .. مهيبة بأبنائها الطلاب والعاملين المترددين عليها بعدم استخدام طريق النصر في الدخول أو الخروج من الجامعة والاقتصار على بوابة التربية الجديدة بطريق المخيم الدائم والأبواب الجانبية للجامعة.