» اجتماع طارئ لمجلس جامعة الأزهر لبحث هذا الأمر الخطير

قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر عقد جلسة طارئة لمجلس الجامعة لكافة العمداء يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الحوادث المتكررة للطلاب والنظر في اتخاذ ما يلزم لوضع حد لتداعيات هذا الموضوع.



وأعربت جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة ، عن بالغ حزنها لوفاة أسامة صقر جاد الرب، الطالب بالفرقة الأولى بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية، إثر حادث أليم على الطريق السريع أمام الجامعة.

وأعربت جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة ، عن بالغ حزنها لوفاة أسامة صقر جاد الرب، الطالب بالفرقة الأولى بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية، إثر حادث أليم على الطريق السريع أمام الجامعة.