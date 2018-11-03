» هذا مايحتاجه الأهلي في مباراة العودة أمام الترجي

03 نوفمبر 2018 - 11:20 م

عقب كابتن رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، على مباراة الأهلي والترجي، قائلًا: «الأهلي معملش حاجة، ولم يلعب على الناحية الفنية للترجي».



وأكد «عبدالعال»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه «انفراد»، المذاع على فضائية «الرافدين+»،: «النادي الأهلي محتاج يشد الرحال لمباراة العودة وياخد فرقة كوماندوز معاه وربنا يستر».



وأضاف أن أحمد حمودي سبب من أسباب فوز النادي الأهلي، ولكنه ليس موفقًا في الجول، متابعًا: «طالما بيكسبنا مش عايزينه يدافع».



وأشار إلى أن "اتحاد الكرة بقى بزرميط، وكان سايب كوبر لأنه مصلحة ليه»، متسائلًا: «أين الحسابات، وأين مصر من هذا الاتحاد الفاسق الفاسد؟".

