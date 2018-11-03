» هذا ما قالته قرينة الرئيس السيسي عن منتدى الشباب

أعربت السيدة انتصار السيسي، زوجة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادتها بافتتاح منتدي شباب العالم في شرم الشيخ.



وقالت الصفحة الرسمية للسيدة انتصار السيسي: «(نقطةُ تلاقٍ).. كانت تلك هي الرمزية الجميلة لبلدٍ بحجم مصر، جمع في طيّاته حضاراتٍ عدة، فلم يرفضها ولم تسحقه، بل تأثر بها وأثّر فيها، واندمج معها مكوّناً نسيجاً جميلاً ومتفرّداً من الشخصية المصرية«.

وقالت الصفحة الرسمية للسيدة انتصار السيسي: «(نقطةُ تلاقٍ).. كانت تلك هي الرمزية الجميلة لبلدٍ بحجم مصر، جمع في طيّاته حضاراتٍ عدة، فلم يرفضها ولم تسحقه، بل تأثر بها وأثّر فيها، واندمج معها مكوّناً نسيجاً جميلاً ومتفرّداً من الشخصية المصرية«.