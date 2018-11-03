وزيرة الصحة تكشف عن حالة مصابو حادث المنيا

03 نوفمبر 2018 - 11:40 م

أكدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أن الحالة الصحية لمصابي حادث المنيا الإرهابي في تحسن مستمر، ومن المنتظر تعافيهم خلال الفترة القصيرة القادمة.



جاء ذلك خلال زيارتها، مساء يوم السبت، لمستشفى الشيخ زايد التخصصي للاطمئنان على مصابي الحادث.



وقالت وزيرة الصحة إن الحالات الحرجة تحظى برعاية فائقة وهى في تحسن مستمر، لافتة إلى أن الفريق الطبي بالمستشفى قام بإجراء عدد من الجراحات الدقيقة الناجحة، مؤكدة على تقديم كافة الدعم لمصابي الحادث.



كما زارت الدكتورة هالة زايد كافة مصابي الحادث للتأكد من أنهم وأسرهم يحظون بكامل الرعاية الطبية والنفسية، ودعت الدكتور أحمد عكاشة أستاذ وخبير الطب النفسي للإشراف على الفرق النفسية التي تقدم الدعم النفسي للمصابين وأسرهم.

