السيسي: شباب مصر واجهوا الإرهاب بهذا الأمر قبل السلاح

03 نوفمبر 2018 - 11:50 م

رحّب الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، بالحضور من أصحاب الفخامة والسمو وشباب العالم خلال افتتاح النصب التذكاري لإعادة جذور الإنسانية، قائلًا: "تحية وتقدير لوجودكم على أرض سيناء الغالية ملتقى الشرق والغرب، ومقصد الباحثين عن السلام، أرض الإله والأنبياء".



وعبَّر الرئيس السيسي عن فخره بشباب مصر الواعد "الورث لعظمة الأجداد والعازم على إنفاذ إرادته، الذي لولا إصرارهم لما كنا لنجتمع في هذه القاعة، هذا الإصرار وهذا الحماس الموروث من الأجداد الذين صاغوا الكتاب الأول لهذه الحضارة"، معربًا عن إنحيازه لشباب مصر.



وقال الرئيس السيسي في كلمته له، إن حلم شبابنا كان صناعة منصة حرة يلتقي فيها شباب العالم من كل جنس ولون ودين وعرق ليجدوا مساحات مشتركة تتلاقي فيها أحلامهم ويتبادلون الرؤى فيما يواجهه العالم من تحديات وإشكاليات بحثًا عن السلام والإبداع والتنمية بدلًا من الخوض في صراع المصالح الضيقة.



وأضاف "إن شباب مصر الممتلئ حماسًا الذي تلخصت شخصية وطنه بالأعمدة السبعة، وصنعت بداخله نقطة تلاقي للحضارات والأديان، وأصباح الرقم الأهم في معركة صعبة مواجهين الإرهاب بالفن والثقافة قبل السلاح".











وأشار الرئيس أن الشباب المصري أصبح رقمًا في عملية البناء والتنمية، التي تقوم بها مصر رغم التحديات التي تواجهها، معلنا دعمه لمبادرة الشباب المصري للعودة إلى الإنسانية.









وأكد الرئيس أن مصر أصبحت رقمًا صحيحًا في إطار تقديم الحلول للأزمات الراهنة في العالم.







