  • الأحد 04 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:48 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

"أديب" يوجه رسالة نارية لهؤلاء بسبب حمدي قنديل

أحمد موسى وأبو تريكة

أحمد موسى لأول مرة يشيد بـ"أبوتريكة".. هذا ما قاله

الدكتور وائل النحاس

خبير اقتصادي يكشف معلومة هامة عن "التعويم"

السيسي

الرئيس السيسي يوجه رسالة هامة للشباب.. هذا ما قاله

السعودية

قرار حاسم من السعودية بشأن نظام "الكفيل"

أرشيفية

قانونيون: مؤشرات على قرار محتمل بحل «البناء والتنمية»

الشيخ يوسف القرضاوي

"القرضاوي" عن مقتل خاشقجي: كيف لا يأتمر بأمرهم؟!

الاهلى

مفاجأة مدوية عن موقعة الترجي والأهلي

مخدرات

الكشف عن المخدرات هل يشمل جميع الموظفين الحكوميين؟

فريق الاغتيال

تقطيع جثة «خاشقجي» استمر حتى الثالثة عصرًا

السيسي: شباب مصر واجهوا الإرهاب بهذا الأمر قبل السلاح

الحياة السياسية

السيسي
السيسي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

مسرح شباب العالم يفتح أبوابه بشرم الشيخ اليوم

#

ياسر رزق: السيسي يستغل علاقاته الشخصية لصالح مصر

#

السيسي: ملتزمون بالكشف عن حقيقة مقتل ريجيني

#

الرئيس السيسي: نسعى لتنفيذ مبادرة مصر لمكافحة الإرهاب،

رحّب الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، بالحضور من أصحاب الفخامة والسمو وشباب العالم خلال افتتاح النصب التذكاري لإعادة جذور الإنسانية، قائلًا: "تحية وتقدير لوجودكم على أرض سيناء الغالية ملتقى الشرق والغرب، ومقصد الباحثين عن السلام، أرض الإله والأنبياء".
وعبَّر الرئيس السيسي عن فخره بشباب مصر الواعد "الورث لعظمة الأجداد والعازم على إنفاذ إرادته، الذي لولا إصرارهم لما كنا لنجتمع في هذه القاعة، هذا الإصرار وهذا الحماس الموروث من الأجداد الذين صاغوا الكتاب الأول لهذه الحضارة"، معربًا عن إنحيازه لشباب مصر.
وقال الرئيس السيسي في كلمته له، إن حلم شبابنا كان صناعة منصة حرة يلتقي فيها شباب العالم من كل جنس ولون ودين وعرق ليجدوا مساحات مشتركة تتلاقي فيها أحلامهم ويتبادلون الرؤى فيما يواجهه العالم من تحديات وإشكاليات بحثًا عن السلام والإبداع والتنمية بدلًا من الخوض في صراع المصالح الضيقة.
وأضاف "إن شباب مصر الممتلئ حماسًا الذي تلخصت شخصية وطنه بالأعمدة السبعة، وصنعت بداخله نقطة تلاقي للحضارات والأديان، وأصباح الرقم الأهم في معركة صعبة مواجهين الإرهاب بالفن والثقافة قبل السلاح".


وأشار الرئيس أن الشباب المصري أصبح رقمًا في عملية البناء والتنمية، التي تقوم بها مصر رغم التحديات التي تواجهها، معلنا دعمه لمبادرة الشباب المصري للعودة إلى الإنسانية.


وأكد الرئيس أن مصر أصبحت رقمًا صحيحًا في إطار تقديم الحلول للأزمات الراهنة في العالم.


وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، النصب التذكاري لإحياء الإنسانية على هامش فعاليات منتدى شباب العالم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "الجزء" يحمل صفات "الكل"!

محمود سلطان

كيف تحسن الدول صورتها؟

فراج إسماعيل

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» "السكك الحديدية" تزف بشرى سارة للمواطنين
» حكم دولي: هذا ما فعله حكم مبارة الأهلى والترجي
» جرائم الأبرياء.. اسمك دليل تهمتك!
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» هذا ما قالته قرينة الرئيس السيسي عن منتدى الشباب
» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر غدا
» هذا مايحتاجه الأهلي في مباراة العودة أمام الترجي
» 1000 جنيه غرامة ارتداء النقاب في الأماكن العامة
» اجتماع طارئ لمجلس جامعة الأزهر لبحث هذا الأمر الخطير
» رسالة من نجم المصري إلى حسام حسن
» ليفربول «صلاح» يتعادل إيجابيًا مع آرسنال

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:53 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
بطاقات رقم قومي
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية