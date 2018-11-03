المرصد السوري: مقتل 14 مدنيا في غارات على دير الزور

03 نوفمبر 2018 - 10:30 م

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم السبت، مقتل 14 مدنيا في غارات للتحالف الدولي على دير الزور.



ذكرت ذلك قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن المرصد الذي يقع في لندن، دون التطرق إلى تفاصيل أخري.



وكانت مصادر سورية قد أفادت في وقت سابق اليوم بأن طائرات التحالف الدولي كثفت ضرباتها الجوية على مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي عند الضفة الشرقية لنهر الفرات في القطاع الشرقي من ريف دير الزور .

