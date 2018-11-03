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المرصد السوري: مقتل 14 مدنيا في غارات على دير الزور

عرب وعالم

ارتفاع حصيلة قتلى الغارات على دير الزور
ارتفاع حصيلة قتلى الغارات على دير الزور

المصريون ووكالات

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم السبت، مقتل 14 مدنيا في غارات للتحالف الدولي على دير الزور.
ذكرت ذلك قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن المرصد الذي يقع في لندن، دون التطرق إلى تفاصيل أخري.
وكانت مصادر سورية قد أفادت في وقت سابق اليوم بأن طائرات التحالف الدولي كثفت ضرباتها الجوية على مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي عند الضفة الشرقية لنهر الفرات في القطاع الشرقي من ريف دير الزور .
وقالت المصادر السورية، إن: " هذه الضربات الجوية تأتي في الوقت الذي تتواصل فيه التحضيرات لعملية عسكرية ضد داعش في المنطقة، حيث أرسلت قوات سوريا الديمقراطية تعزيزات إلى مناطق التماس " .

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