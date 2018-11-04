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عمرو أديب

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"أديب" يوجه رسالة نارية لهؤلاء بسبب حمدي قنديل

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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نعى الإعلامي عمرو أديب، الإعلامي الراحل حمدي قنديل، مشيرًا إلى أن قنديل ينتمي لجيل له أساتذه، ولديه تلاميذ.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أنه هو شخصيًا ينتمي لجيل لم يكن له أساتذة، وليس له تلاميذ، مضيفا: "مفيش حد بقا يحتضن حد، ويعلمه".
وانتقد الهجوم الذي تعرض له حمدي قنديل من البعض بعد وفاته، قائلا: "اذكروا محاسن موتاكم"، واصفا مواقع التواصل الاجتماعي بـ المرحاض العام، مضيفًا: "مبقاش في دم ولا نخوة ولا فروسية".


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