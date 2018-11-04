"أديب" يوجه رسالة نارية لهؤلاء بسبب حمدي قنديل

04 نوفمبر 2018 - 12:30 ص

نعى الإعلامي عمرو أديب، الإعلامي الراحل حمدي قنديل، مشيرًا إلى أن قنديل ينتمي لجيل له أساتذه، ولديه تلاميذ.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أنه هو شخصيًا ينتمي لجيل لم يكن له أساتذة، وليس له تلاميذ، مضيفا: "مفيش حد بقا يحتضن حد، ويعلمه".

