السعودية تعلق الدراسة يوم الأحد في مكة وجدة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، السبت، تعليق الدراسة في مكة المكرمة وجدة ورابغ وخليص، الأحد بسبب التقلبات الجوية، والأمطار الغزيرة التي شهدتها المملكة.



يأتي ذلك حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات، وانطلاقا من التحذيرات الصادرة عن مركز إدارة الأزمات والكوارث بمنطقة ‎مكة المكرمة.