"البشير" يشارك بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

04 نوفمبر 2018 - 12:52 ص

ذكرت وكالة السودان للأنباء «سونا» أن الرئيس السوداني عمر البشير، سيقوم بزيارة مصر يوم الثلاثاء المقبل، للمشاركة في منتدى شباب العالم الذي بدأت فعالياته مساء السبت، بمدينة شرم الشيخ.

