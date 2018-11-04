"أديب": الإخوان وراء بيزنس مراكز الدروس الخصوصية

04 نوفمبر 2018 - 01:30 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن جزء كبير من بيزنس مراكز الدروس الخصوصية، يتبع جماعة الإخوان، مضيفا: "الناس هتقول أني بقول أن السناتر تبع الإخوان، لا بس جزء كبير منها ومن الاقتصاد غير المعروف تابع للإخوان".

وأوضح "أديب" في برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أن الجماعات الإسلامية تجمع الأموال من الملازم، معقبًا: "أرخص ملزمة كنت بجيبها من جماعة الإخوان والجماعات الإسلامية.

وتسائل "أديب" عن أموال طباعتها وتصويرها وشراء الكتب وإعادة بيعها، منين؟.