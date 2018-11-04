برلمانية: سيتم القبض على جميع المنتقبات بالشوراع

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منع النقاب

غادة عجمى

أكدت النائبة غادة عجمي أنه سيتم القبض على جميع المنتقبات في الشوارع في حال إقرار مشروع قانون منع النقاب داخل مجلس النواب .

وأضافت: "سوف أتقدم به 11 نوفمبر القادم في حال إقراره سيتم القبض على أي سيدة ترتدي النقاب بالشارع وتحرير محضرًا لها وعدم الإفراج عنها إلا في حال دفع غرامة  1000 جنيه ويتضاعف المبلغ في حال تكرر الأمر".

وأضافت خلال مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: "النقاب ليس حرية شخصية ونتجت عنه الكثير من الجرائم ، ومفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة قال إنه ليس فرضا والدكتورة آمنة نصير قالت إنه ليس من الإسلام بل عادة يهودية" حسب رأيها.

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