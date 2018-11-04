الكشف عن علاقة "محمد رمضان" بقتل أجنبي على الدائري

أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر مقربة من الممثل محمد رمضان سر الزج باسمه في قضية مقتل رجل سوداني الجنسية على الطريق الدائري .
وكشفت المصادر أن أحد مساعدي "رمضان" و يُدعى "دهب" قام باستقلال إحدى السيارات المملوكة لبطل مسلسل "الأسطورة" للذهاب إلى أحد الأماكن التي طلبت زوجة "رمضان" توصيلها إليها ، وفي حال قيادته السيارة اصطدم بسيارة يقودها رجل سوداني الجنسية مما أدى إلى قتله.
وأصيبت زوجة "رمضان" بإصابات طفيفة ، بينما خرج "دهب" من الحادث سليمًا ، وتم التحقيق معه وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل والإصابة الخطأ.
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