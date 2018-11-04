الكشف عن علاقة "محمد رمضان" بقتل أجنبي على الدائري

04 نوفمبر 2018 - 06:47 ص

كشفت مصادر مقربة من الممثل محمد رمضان سر الزج باسمه في قضية مقتل رجل سوداني الجنسية على الطريق الدائري .



وكشفت المصادر أن أحد مساعدي "رمضان" و يُدعى "دهب" قام باستقلال إحدى السيارات المملوكة لبطل مسلسل "الأسطورة" للذهاب إلى أحد الأماكن التي طلبت زوجة "رمضان" توصيلها إليها ، وفي حال قيادته السيارة اصطدم بسيارة يقودها رجل سوداني الجنسية مما أدى إلى قتله.



وأصيبت زوجة "رمضان" بإصابات طفيفة ، بينما خرج "دهب" من الحادث سليمًا ، وتم التحقيق معه وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل والإصابة الخطأ.



