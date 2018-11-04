ماذا قال "كلوب" عن أداء "صلاح" بعد التعادل المحبط مع أرسنال؟

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يورجن كلوب

تغنى الألماني يورجن كلوب - المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي - بنجمنا المصري محمد صلاح المحترف بصفوف الفريق على الرغم من التعادل المخيب للآمال مع أرسنال .

وقال "كلوب" في أعقاب المباراة : "نعم أخطأ الحكم بعدم احتساب ضربة جزاء لنا .. لكننا أخطأنا أكثر منه في العديد من الأمور .. لكن بطبيعة الحال كنت أتمنى احتساب هدف ساديو ماني (الصحيح) .. كان السيناريو حينها سيتغير كثيرًا".

وأضاف: "شكلنا خطورة كبيرة ولعبنا بشكل جيد .. مو صلاح أدى بشكل رائع طوال المباراة ، وكان مصدرًا للخطورة على المنافس طوال الوقت".

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