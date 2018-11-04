» قصة شقيقين أبدعا في الأفلام المصرية.. أحدهما انتحر.. والآخر مات مكتئبا

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عبد المنعم إسماعيل
عبد المنعم إسماعيل

أحمد عادل شعبان

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عبد المنعم إسماعسل

لا شك أن تاريخ السينما المصرية يمتلىء بالعديد من الممثلين الذين لطالما أسعدوا الجمهور رغم أن مشاهدهم في كل فيلم لم تكن تتعدى 3 أو 4 مشاهد .

ومن هؤلاء الفنان "عبد المنعم إسماعيل" الذي كان يقوم بدور "المعلم" في غالبية أفلام الخمسينات وحقق شهرة كبيرة لدرجة أن المنتجين كانوا يختارونه أولًا قبل توزيع الأدوار على بقية الممثلين .. وكان له شقيق آخر وهو الفنان حسين إسماعيل الذي كان يشبهه بشكل كبير ويخطيء الجمهور في التفرقة بينهما .

تحل اليوم ذكرى ميلاد "عبد المنعم إسماعيل" الذي أضحك الجمهور لكن لم تكن حياته سعيدة إلى هذا الحد ، ففي بداية السبعينيات تراجع المنتجون عن استقدامه في أعمال فنية جديدة وبناء عليه ساءت حالته النفسية والمادية لدرجة أنه تم طرد أطفاله من المدارس لعدم قدرتهم على دفع المصروفات ، وتفاجأ الناس بعدها بخبر "انتحار عبد المنعم إسماعيل" الذي كان صادمًا لكل من قرأه ، لكن مآسي العائلة لم تتوقف عند هذا الحد ، إذ دخل شقيقه "حسين" في حالة اكتئاب وصدمة إلى أن مات حزنها عليه بعدها بـ4 سنوات.

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