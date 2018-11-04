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تعديل في طريقة تنفيذ ضربات الجزاء يغير وجه كرة القدم

الرياضة

ركلة جزاء
ركلة جزاء

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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تعديل قانون كرة القدم

تنفيذ ركلات الجزاء

كشفت صحيفة التليجراف البريطانية عن تعديل مرتقب في قوانين تنفيذ ركلات الجزاء ، مؤكدة أن هذا قد يغير كرة القدم التي نعرفها .

وقالت الصحيفة إن مشرعي القوانين اللوائح داخل "الفيفا" يدرسون الآن بجدية منع فكرة متابعة الكرة في حال استطاع الحارس صدها ، بمعنى أن تكون طريقة تنفيذ ركلة الجزاء أثناء المباراة هي نفسها التي تحدث بعد تعادل فريقين في بطولة كبرى واللجوء لركلة الجزاء .

وأضافت: "سوف يصبح تنفيذ الركلة لعبة واحدة بمعنى أن يتقدم اللاعب بتنفيذ الركلة وفي حال ارتدت من القائمين والعارضة أو تصدى لها الحارس فإن اللعب سيتوقف ولن يكون مسموحًا للاعبي الفريق استكمال اللعب عقب تسديد الركلة".

وتابعت: "هذا التشريع يستهدف منع التدافع داخل منطقة الجزاء فضلًا عن منع اللاعبين من خداع الحكم والتسلل إلى منطقة الجزاء قبل تسديد الركلة نظرًا لصعوبة أن يتمكن الحكم من رؤية تلك الحالات فضلًا عن الاعتراضات التي تحدث في حال إعادة ركلة الجزاء أكثر من مرة".

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