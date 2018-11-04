» تحديث مثير للجدل في "واتساب" .. تعرف عليه

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واتساب
واتساب

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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واتساب

تعكف الآن الشركة المسؤولة عن تطبيق "واتساب" على إضافة ميزة جديدة لحماية الخصوصية من المتوقع أن تثير المزيد من الجدل.

يبدو أن إحدى أكبر مزايا واتساب وأقواها منذ إطلاقه لم تر النور إلى الآن، إذ تشير التسريبات أن الشركة القائمة على التطبيق  تطور ميزة حماية ستغير الطريقة التي نتعامل عبرها مع واتساب.

وقال موقع "WABetaInfo" الشهير بتسريباته الموثوقة بخصوص واتساب، إن التطبيق يعمل على ميزة تمنع رؤية الرسائل إلا بعد التحقق من هوية صاحب الهاتف عبر مزايا التعرف على الوجه Face ID أو التعرف على بصمة الإصبع Touch ID في أجهزة آيفون.

والهدف من هذه الميزة هو أن يتأكد التطبيق، أن صاحب الهاتف والحساب الحقيقي هو من يحاول قراءة الرسائل.

وإن لم يتمكن تطبيق واتساب من التعرف على المستخدم، فإنه سيطلب منه تسجيل الدخول عبر كلمة المرور الخاصة بالهاتف نفسه.

ولم تأت تسريبات الموقع على ذكر طريقة التحقق من هوية المستخدم في هواتف أندرويد، لكن من المتوقع أن يعتمد على نفس خصائص التعرف على الوجه والبصمة.

وأشار الموقع إلى أن الميزة الجديد حاليا في الطور التجريبي "ألفا" الذي يسبق "بيتا"، دون أن يحدد موعدا بعينه لإطلاقها.

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