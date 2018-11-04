تطورات مثيرة في قضية مقتل فتاتين سعوديتين بأمريكا

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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سلطت شرطة نيويورك الضوء على حديث أدليتا به الشقيقتان السعوديتان تالا و روتانا قبل العثور على جثتيهما قرب نهر هناك.

ونقلت شبكة "سي أن أن" عن شرطة نيويورك، قولها إن محققيها علموا بتصريحات سابقة للسعوديتين، تالا وروتانا قالتا فيه إنهما "تفضلان الموت على العودة للسعودية".

إلا أن الشرطة لفتت إلى عدم وجود أدلة للآن على أنهما ضحية "جريمة".

ونقلت "سي أن أن" عنرئيس المحققين، ديرموت شيا، قوله: "إلى الآن ليس لدينا معلومات موثوقة بوقوع جريمة، إلا أن التحقيق لا يزال جاريا"، لافتا إلى أن آخر مرة رأت فيه العائلة الفتاتين كان في فيرجينيا في الـ30 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

وأشارت تقارير إلى أنه وقبل اختفائهما عاشت الفتاتان في منشأة أشبه بـ"مأوى" بعد مزاعم إساءة وقعت في منزلهما، وهو الأمر الذي لم يعلق عليه شيا، الذي لفت إلى أن الفتاتين شوهدتا في كاميرا مراقبة "بحالة صحية جيدة" قبل أسبوع من العثور على جثتيهما.

وكانت فاطمة باعشن، المتحدثة باسم السفارة السعودية واشنطن، قالت إن "التفاصيل" الخاصة بالشقيقتين السعوديتين اللتين عثر على جثتيهما بنيويورك، "لا تزال قيد التحقيق"، وفقا لما جاء بحسابها على موقع "تويتر".

وتحدث باعشن عن الشقيقتين روتانا فارع، التي بلغت من العمر 22 عاما، وشقيقتها تالا فارع، التي ماتت عن ناهز 16 عاما، قائلة إن "التقارير" التي تحدثت عن "أمر" الفتاتين بمغادرة الولايات المتحدة لـ"طلب اللجوء" هي "خاطئة تماما".

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