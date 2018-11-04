أسعار الدولار اليوم الأحد في البنوك

04 نوفمبر 2018 - 09:09 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 4 نوفمبر.

بلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.89 جنيه، وللشراء و17.99 جنيه للبيع، بينما سجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.