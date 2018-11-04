طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 27 درجة

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تونس

أجيرى المكسسك

امم افريق

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية اليوم الأحد 4 نوفمبر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس معتدل شمالاً حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:-

الصغرى العظمى

القاهرة 17 27

وسط الدلتا 17 27

الإسكندرية 19 27

بلطيم 20 26

مطروح 17 26

السلوم 15 25

سيوة 17 27

بورسعيد 22 27

دمياط 22 27

العريش 18 28

رفح 17 27

الإسماعيلية 14 29

السويس 19 28

رأس سدر 18 27

نخل 08 26

نويبع 22 27

طابا 20 25

كاترين 10 20

الطور 19 28

شرم الشيخ 21 30

الغردقة 20 31

مرسى علم 21 27

الفيوم 17 27

بنى سويف 17 27

المنيا 13 27

أسيوط 14 28

سوهاج 16 29

قنا 17 30

الأقصر 18 30

أسوان 19 31

أبوسمبل 20 31

الوادى الجديد 15 29

شلاتين 21 30

أبو رماد 21 29

رأس حدربة 23 28

حلايب 23 28


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