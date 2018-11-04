الأسواني للإخوان : يا "عبيد المرشد"

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الإخوان

الأاسواني

عبيد المرشد

استنكر الأديب والروائي علاء الأسواني ، شماتة الإخوان، حينما يتم نقد السلطة الحالية.

وقال الأسواني في تدوينة له علي تويتر كلما وجهنا انتقادا للسلطة، أبدى الإخوان شماتتهم  وكأن حكمهم كان ديمقراطيا.

وأضاف قائلا : شراء أصوات الفقراء بالزيت والسكر  لا يصنع ديمقراطية والإعلان الدستورى الذي ألغى القانون لصالح الحاكم قضى على الديمقراطية،  يا "عبيد المرشد" متى ترون الحقيقة، المصريون جميعا  رفضوكم  وخلعوكم من السلطة.

يذكر أن ألأسواني كان قد أكد في تصريحات سابقة أنه ليس نادما علي مشاركته في 30  يونيو في ثورة قام بها الشعب ضد فاشية الإخوان، مضيفا صحيح أنها انحرفت عن مسارها لكن الملايين الذين تظاهروا ضد حكم المرشد وطالبوا بانتخابات رئاسية مبكرة كانوا يمارسون حقا ديمقراطيا أصيلا.

"الإخوان الفاشيون خونة الثورة ، وليسوا بديلا عن النظام الحالي فالفاشية الدينية سيئة".


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