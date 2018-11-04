"أجيرى" يعلن قائمة المحليين استعدادًا لمباراة تونس

04 نوفمبر 2018 - 09:24 ص

يعلن المكسيكي خافيير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، قائمة اللاعبين المحليين اليوم لمباراتي الفراعنة أمام تونس يوم 16 نوفمبر المقبل فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2019، والإمارات الودية يوم 20 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن تضم القائمة نفس مجموعة اللاعبين الذين سبق ضمهم فى المعسكرين الأخيرين، بجانب طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون وإسلام جابر لاعب الداخلية، كما ارتفعت أسهم وليد سليمان لاعب الأهلى فى دخول قائمة المنتخب خلال الساعات الأخيرة.

وكان أجيرى أعلن ضم 11 لاعبًا محترفًا للمباراتين وهم ‏أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، أحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي)، محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، محمود حسن (تريزيجيه) (قاسم باشا التركي)، عمرو وردة (باوك اليونانى)، محمد عواد (الوحدة السعودي)، سام مرسي (ويجان أتلتيك الإنجليزي)، حسين الشحات (العين الإماراتي)، علي غزال (فانكوفر الكندي)، عمرو طارق (أورلاندو سيتي الأمريكي).