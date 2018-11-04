"صلاح" يصدم ريال مدريد بهذا القرار

04 نوفمبر 2018 - 09:31 ص

أعلن اللاعب محمد صلاح نيته في الاستمرار بين صفوف ليفربول فريقه الحالي لافتًا إلى أنه لا يفكر في الرحيل إلى أي فريق آخر.

وكشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن "صلاح" رفض جميع العروض التي تقدم إليه خاصة من ريال مدريد الإسبانى، وأن اللاعب يسعى لمواصلة مسيرته مع الريدز، وبإمكانه تحقيق العديد من الألقاب داخل قلعة آنفيلد.

وأوضحت الصحيفة أن صلاح أبدى عشقه لليفربول من خلال تصريحاته الأخيرة، التي أكد فيها عشقه لكيان النادى، ورغبته في الاستمرار داخل صفوفه لسنوات مقبلة.

وأشارت إلى أنه يأمل فى تحقيق الدورى الإنجليزى مع ليفربول خلال الموسم الحالى 2018-2019، كما يمنى النفس بحصد لقب دورى أبطال أوروبا، مضيفة أن اللاعب يتطلع لتكرار ما فعله بالموسم الماضى، عندما فاز بجائزتى هداف الدورى وأفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.

وتطرقت الصحيفة إلى موقف اللاعب من الرحيل عن الريدز لريال مدريد بحسب التقارير الأخيرة، مشيرة إلى أن اللاعب لم يبد اهتمامًا بمثل هذه الأخبار وأنه لا ينوى الرحيل عن فريقه، من أجل تحقيق حلم الطفولة معه.

كان "صلاح" قد تحدث عن ليفربول فى حوار مع الموقع الرسمى للنادى، قائلاً: "أحاول الاستمتاع بكل لحظة فى ليفربول لأننى لا أعلم أبدًا متى ستأتى مجدداً، أشعر بالسعادة منذ يومى الأول، بعد أن بدأت اللعب وإحراز الأهداف، شعرت وكأننى فى منزلى، أتذكر استقبال المشجعين لى، والذى كان حاراً للغاية، والآن آنفيلد هو بيتى".

فى سياق متصل، هاجم دانى ميرفى، لاعب ليفربول السابق، «مومو» ووصفه بأنه لاعب عادى ليس من الطراز العالمى كما يعتبره البعض، مشيرًا إلى أنه يحتاج لسنوات من أجل الوصول إلى هذه المكانة.

وقال "ميرفى" فى تصريحات لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، إن "صلاح" يحتاج لسنوات داخل ليفربول من أجل تكوين شخصية استثنائية له داخل الملعب، مضيفاً أنه سيكتفى بتسجيل 25 هدفاً كل عام مع الريدز.

ورغم ذلك قال "ميرفى": "صلاح لاعب موهوب لديه العديد من الفرص للذهاب بعيداً، لاسيما أنه يتمتع بسرعة كبيرة ودعم من الفريق والجماهير والمدير الفنى".