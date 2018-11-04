تفاصيل خروج جرار قطار عن القضبان

04 نوفمبر 2018 - 09:31 ص

تسبب خروج جرار إحدى القطارات في مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الداقهلية، في عطل الحركة المرورية وبعض القطارات في نفس الوقت ومن بينهم قطار المنزلة.

وناشد عدد كبير من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذين يضطرون للسفر عبر خط المنزلة المسئولين للتدخل فيما لجأ آخرون لاستقلال سيارات ميكروباص أجرة فتوجهوا للموقف ولكن لم يجدوا أي وسيلة مواصلات لكون الوقت تأخر مما أثار غضب المسافرين.

وبعد ساعة من خروج جرار القطار عن القضبان، تدخلت الأجهزة الأمنية التنفيذية وهيئة السكك الحديد وتم رفع الجرار وعادت حركة السير مرة أخرى وعودة حركة المرور لطبيعتها بالمنطقة.

وفي السياق ذاته أكد مصدر مسئول، أن جرار أحد القطارات خرج عن القضبان بجراج قطارات المنصورة، الليلة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الجرار.

وأضاف المصدر خلال تصريحات صحفية، أنه لم تحدث إصابات وجار التعامل مع الجرار لإعادته إلى قضبان السكة الحديد مرة أخرى.