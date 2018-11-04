» التضامن تحدد موعد صرف معاشات نوفمبر

04 نوفمبر 2018 - 09:40 ص

قررت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر نوفمبر الجاري بدءًا من غدٍ الاثنين وذلك للمعاشات المحول صرفها علي بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.

وكانت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أكدت أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى، وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من يوم الخميس الماضى، وأن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، ومن المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من يوم 10 نوفمبر.