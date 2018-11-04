تفاصيل تعرض «سوزان مبارك» لوعكة صحية

04 نوفمبر 2018 - 09:43 ص

كشف «كريم حسين»، أدمن صفحة «أنا آسف يا ريس»، الداعمة للرئيس المخلوع «محمد حسني مبارك»، عن إصابة قرينته «سوزان ثابت»، بوعكة صحية.

وقال أدمن الصفحة ذلك من خلال كتابة تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "دعواتنا إلى الأم والسيدة الفاضلة سوزان مبارك بالشفاء العاجل، ويا رب تخرج لنا بألف سلامة إن شاء الله".

وبدوره رد عليه «علاء مبارك» نجل الرئيس الأسبق «حسني مبارك» على أحد متابعيه عبر موقع التدوينات المصغرة «تويتر» على سؤاله قائلا: "والله الحمد لله، الحمد لله».