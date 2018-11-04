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"كاف" يجمد نشاط حكم لقاء الأهلي والترجي

الرياضة

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قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تجميد نشاط الحكم الجزائري مهدي عبيد بسبب القرارات التحكيمية خلال إدارته مباراة الأهلي والترجي التي أقيمت الجمعة الماضي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والذي انتهي بفوز المارد الأحمر 3-1.

وقالت صحيفة "الشروق" التونسية إن "كاف" قرر أيضاً حرمان الحكم الجزائرى مهدى عبيد شارف من إدارة مباريات بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها دولة الإمارات فى ديسمبر المقبل.

وكان الاتحاد التونسى لكرة القدم، برئاسة وديع الجريء، عقد اجتماعًا طارئًا مساء أمس طالب خلاله "كاف" بمعاقبة الحكم الجزائرى مهدى عبيد شارف ولاعب الأهلي وليد أزارو.

جدير بالذكر أن مباراة "الإياب" ستقام الجمعة المقبل على ملعب "رادس"، ويكفى الأهلي التعادل السلبى أو الهزيمة بهدف دون مقابل، للحصول على لقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه.

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