» رسالة نارية من حساب الترجي لمسئولي "كاف"

04 نوفمبر 2018 - 10:10 ص

أسدل الستار على مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بفوز المارد الأحمر بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد للترجي التونسي.

المباراة شابها العديد من الأخطاء التحكمية الفادحة على الرغم من وجود تقنية الـ"var " ، إلا أن الحكم الجزائرى لوحظ عليه العديد من الأخطاء.

فى السياق نفسه وجه حساب نادي الترجي على "تويتر"، رسالة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، متسائلاً: "كيف تتواجد جماهير الأهلي فوق مدرج جماهير الترجي التونسي خلال سير اللقاء".

جدير بالذكر أن هناك بعض المناوشات وقعت بين الجماهير، بعد انتهاء المباراة بخسارة فريقهم أمام الأهلي بنتيجة 3-1، وقاموا بمطاردة باتريس كارتيرون، المدرب الفني للنادي الأهلي.