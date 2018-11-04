لفظ خارج من «عبد العال» ضد اتحاد الكرة

04 نوفمبر 2018 - 10:15 ص

وجه الناقد الرياضي رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، رسالة قاسية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وصفه فيها بـ"بزرميط".

وأضاف في خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة "الرافدين": "اتحاد الكرة بقى بزرميط، وكان سايب كوبر لأنه مصلحة ليه، الدكتورة ماجدة الهلباوي حصلت على حكمين ضد الاتحاد، أنا نفسي أعرف رئيس الاتحاد ده ابن مين في مصر، إذا كان الوزراء بيتحبسوا".

وعن مباراة الأهلي والترجي قال "عبد العال": "النادي الأهلي شد الرحال لمباراة العودة أمام الترجي الرياضي التونسي" متابعًا: "لأهلي لم يلعب في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضي على الناحية الفنية للترجي"

وفاز الأهلي بثلاثية مقابل هدف على نظيره الترجي التونسي في المباراة، التي جمعتهما، الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا