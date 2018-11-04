  • الأحد 04 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:27 ص
بحث متقدم
. النائب العام السعودي رفض وجود الجزيرة أمام القنصلية

النائب العام السعودي رفض وجود الجزيرة أمام القنصلية

موجة سخرية من "القرني" بسبب تدوينة "الطبيب"

موجة سخرية من "القرني" بسبب تدوينة "الطبيب"

مهدي عبيد

"كاف" يجمد نشاط حكم لقاء الأهلي والترجي

درع العرب

انطلاق فعاليات تدريب "درع العرب – 1" بقاعدة محمد نجيب

نوح: بقاء السيسي في الحكم حتي يعلن النصر

الرئيس السيسي يصل منتدى شباب العالم

رضا

لفظ خارج من «عبد العال» ضد اتحاد الكرة

استدعاء سفيرة تركيا لارتدائها ثوبا إغريقيا

استدعاء سفيرة تركيا لارتدائها ثوبًا إغريقيًا

"آسف يا ريس" تُكذب تامر أمين: سوزان مبارك سليمة

تفاصيل تعرض «سوزان مبارك» لوعكة صحية

هذا ما سيفعله الأمير أحمد بعد عودته للمملكة

هذا ما سيفعله الأمير أحمد بعد عودته للمملكة

محمد صلاح

"صلاح" يصدم ريال مدريد بهذا القرار

لفظ خارج من «عبد العال» ضد اتحاد الكرة

الرياضة

رضا
رضا

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

تطور جديد في أزمة «كهربا» مع الزمالك

#

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة

#

مفاجأة.. مجدى عبد الغني رئيسًا لهذا النادي

#

مجدي عبد الغني: «أنا مش حرامي»

وجه الناقد الرياضي رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، رسالة قاسية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وصفه فيها بـ"بزرميط".

 وأضاف في خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة "الرافدين": "اتحاد الكرة بقى بزرميط، وكان سايب كوبر لأنه مصلحة ليه، الدكتورة ماجدة الهلباوي حصلت على حكمين ضد الاتحاد، أنا نفسي أعرف رئيس الاتحاد ده ابن مين في مصر، إذا كان الوزراء بيتحبسوا".

وعن مباراة الأهلي والترجي قال "عبد العال": "النادي الأهلي شد الرحال لمباراة العودة أمام الترجي الرياضي التونسي" متابعًا: "لأهلي لم يلعب في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضي على الناحية الفنية للترجي"

وفاز الأهلي بثلاثية مقابل هدف على نظيره الترجي التونسي في المباراة، التي جمعتهما، الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "الجزء" يحمل صفات "الكل"!

محمود سلطان

كيف تحسن الدول صورتها؟

فراج إسماعيل

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة نارية من حساب الترجي لمسئولي "كاف"
» شطة: "كاف" سيُعاقب الحكم الجزائري سرًا
» معسكر مغلق للزمالك استعدادًا للحرس
» التضامن تحدد موعد صرف معاشات نوفمبر
» سيدة تحصل على الطلاق لأغرب سبب ممكن
» تحديث مثير للجدل في "واتساب" .. تعرف عليه
» تعديل في طريقة تنفيذ ضربات الجزاء يغير وجه كرة القدم
» قرار صادم ضد الباكستانية التي أساءت للرسول
» قصة شقيقين أبدعا في الأفلام المصرية.. أحدهما انتحر.. والآخر مات مكتئبا
» ابتكار يتيح لبعض الأشخاص الظهور في مكانين بنفس الوقت
» "السكك الحديدية" تزف بشرى سارة للمواطنين

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • ظهر

    11:43 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
بطاقات رقم قومي
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية