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ضبط كميات كبيرة من الزيوت والعسل والطحينة منتهية الصلاحية

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النيابة العامة

المنيب

قبض علي صاحب مخزن غير مصرح

العثور علي زيت

وعسل منتهي الصلاحية

عثرت مباحث التموين بالجيزة، على كميات كبيرة من الزيوت والعسل والطحينة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل أحد المخازن بمنطقة المنيب، وتم القبض على صاحب المخزن غير المرخص.

وجاء ذلك ردًا على بعض المعلومات التي وردت للعميد مصطفى البكري مدير إدارة مباحث التموين بالجيزة، أكدتها تحريات ضباطه، مفادها قيام «سعد. ا. س»، صاحب مخزن للمواد الغذائية دون ترخيص بشارع المدبح – المنيب - كائن بدائرة قسم شرطة الجيزة ومقيم بدائرة مركز أطفيح، بتجميع كميات كبيرة من زيت الطعام السابق  استخدامه في مصانع الشيبسي وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتنقيته من الشوائب بإضافات مذيبات كيميائية ضارة بالصحة وتعبئته داخل جراكن بلاستيكية وتوزيعها على أصحاب المطاعم والمحال مدخلا الغش والخداع على جمهور المستهلكين، محدثا أضرارا جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وردًا علي ذلك تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المخزن  المشار إليه، وضبط صاحبه، وعثر بداخله على 55 جركن معبأ زيت طعام زنة الواحد 20 كيلو، 26 صفيحة معبأة (عسل أسود) زنة الواحد 20 كيلو، 20 برميل معبأ طحينة زنة الواحد 60 كيلو، وجميعهم دون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وبلغ إجمالي المضبوطات 2 طن و802 كيلو.

بمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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