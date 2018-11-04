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مستقبل وطن ينظم دورة تدريبية لتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل

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صرح النائب محمد ماهر حامد، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، بأن الأمانة مستمرة في تنظيم الفاعليات بشكل يومى بهدف تكثيف التواجد بأوساط المواطنين.

وقال في بيان صحفي له اليوم،  إن يوسف رشدان أمين قسم مصر الجديدة نظم دورة تدريبية لعدد من الشباب بدائرة القسم في مجال تنمية الموارد البشرية وتستهدف رفع القدرات الشخصية للمتدربين بهدف تأهيلهم للالتحاق بسوق العمل، كما تم توزيع شهادات لاجتياز الدورة باسم الحزب.

كما قام محمد سليمان أمين الحزب بالدرب الأحمر بتنظيم فاعلية تضمنت توزيع البطاطين على المواطنين الأكثر احتياجا بالدائرة.


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شاهد.. مستقبل وطن ينظم دورة تدريبية لتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل شاهد.. مستقبل وطن ينظم دورة تدريبية لتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل شاهد.. مستقبل وطن ينظم دورة تدريبية لتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل شاهد.. مستقبل وطن ينظم دورة تدريبية لتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل شاهد.. مستقبل وطن ينظم دورة تدريبية لتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل شاهد.. مستقبل وطن ينظم دورة تدريبية لتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل شاهد.. مستقبل وطن ينظم دورة تدريبية لتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل شاهد.. مستقبل وطن ينظم دورة تدريبية لتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل شاهد.. مستقبل وطن ينظم دورة تدريبية لتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل


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