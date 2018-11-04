الرئيس السيسي يصل منتدى شباب العالم

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"السيسي" يصل لمنتدى شباب العالم

وصل منذ قليل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية إلى مقر انعقاد جلسات منتدى شباب العالم المنعقد في شرم الشيخ لانطلاق أولى جلسات المنتدى تحت عنوان، "دور قادة العالم فى بناء واستدامة السلام".

ويشارك الرئيس السيسي فى منتدى شباب العالم، الذى تبدأ فعالياته اليوم السبت وتستمر حتى 6 نوفمبر الجارى، وبمشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة ممثلين لـ 160 دولة حول العالم، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين، إضافة إلى رؤساء ورؤساء حكومات بعض الدول المدعوة للمشاركة فى فعاليات المنتدى.

ويتضمن منتدى شباب العالم، فى جلساته النقاشية الثرية التى يناقشها أيام الأحد والاثنين، جدول جلسات غنى بالمواضيع الهامة، وفق ما أعلن عنه الموقع الرسمى للمنتدى، حيث شمل الجدول 30 جلسة عن 18 محورا، بالإضافة إلى محاكاة القمة العربية الأفريقية، بجانب حفلتى الافتتاح والختام، وورش العمل التى تسبق عقد المنتدى.

ويضم برنامج منتدى شباب العالم، أيضا مجموعة متنوعة من المحاور التي تناقش قضايا وموضوعات تهم مختلف الفئات الشبابية حول العالم، والتى من خلال جلساتها سيعبر شباب العالم عن رؤاهم ويطرحون أفكارهم ويتبادلون تجاربهم.


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