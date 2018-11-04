انطلاق فعاليات تدريب "درع العرب – 1" بقاعدة محمد نجيب

04 نوفمبر 2018 - 10:23 ص

انطلقت فعاليات التدريب المشترك "درع العرب – 1" والذى يستمر تنفيذه حتى 16 نوفمبر الجارى بقاعدة محمد نجيب العسكرية وميادين التدريب القتالى بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة بالبحر المتوسط.

واكتمل خلال الأيام الماضية وصول كافة القوات والمعدات للدول المشاركة لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين والأردن والكويت عبر القواعد الجوية والمنافذ البحرية.

وتم عقد مؤتمر تنسيق بين قادة قوات الدول المشاركة لنقل وتبادل الخبرات التدريبية وألقى مساعد رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة أكد فيها أن تدريب "درع العرب 1" يعد واحداً من أرقى التدريبات التى ستتم على مستوى الوطن العربى وذلك لاستخدام كل ما هو حديث وجديد من الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة والتى تؤدى الى تحقيق أقصى إستفادة ممكنة للقوات المشاركة، مشيراً إلى أن تدريب " درع العرب 1" يعتبر أول تدريب عربى مشترك خالص يجرى على أرض مصر.

وتتضمن المراحل الأولى للتدريب إصطفاف للقوات المشاركة بالتدريب، كذلك عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ كافة المهام التدريبية المخططة ويهدف التدريب إلى تطوير العمل المشترك بين القوات المشاركة بالتدريب، بالإضافة إلى التخطيط وإدارة أعمال قتال القوات بين مختلف الأسلحة البحرية والجوية والبرية وقوات الدفاع الجوى، وتبادل الخبرات المكتسبة فى مجال أعمال القتال.

ويعد تدريب " درع العرب -1 " من أهم التدريبات التى تؤدى إلى تنمية وترسيخ أواصر التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة للدول العربية الشقيقة وتطوير العمل العربى المشترك فى ظل التحديات الحالية بالمنطقة.

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