» شطة: "كاف" سيُعاقب الحكم الجزائري سرًا

04 نوفمبر 2018 - 10:25 ص

قال عبدالمنعم شطة نجم الأهلى السابق، والمدير الفنى السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إن الحكم الجزائرى مهدى بن عبيد، أفسد قرار «كاف» بعدم تطبيقه قرارات تقنية الفيديو فى المباراة النهائية بين الأهلى والترجي.

واعترف "شطة" أن ضربتى الجزاء اللتين احتسبهما الحكم للأهلى، غير صحيحتين وأنه لم يكن موفقا بعدم الاستعانة بتقنية الفيديو، وفقا لم نشر بـ"المصري اليوم".

وتوقع نجم الأهلى السابق، أن يتخذ "كاف" قرارًا سريا بمعاقبة الحكم الجزائرى على قراراته وإفساد فرحة الاتحاد الأفريقى باستخدام تقنية الفيديو.