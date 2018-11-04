كوريا الشمالية تهدد «أمريكا» بالنووي

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عمرو محمد-متابعات

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هددت وزارة خارجية كوريا الشمالية بعودتها إلى سياستها في مجال تطوير البرنامج النووي، بسبب العقوبات الأمريكية عليها.

وقالت في بيان أصدره مسئول بالوزارة إن كوريا الشمالية قد تضطر إلى العودة إلى برنامجها حال عدم رفع الولايات المتحدة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.

وتابع: وزارة الخارجية في كوريا الشمالية تدرس "جديًا" إمكانية استئناف تطوير برنامجها النووي حال عدم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من طرف الولايات المتحدة.

وجاء في البيان الموقع من مدير معهد الدراسات الأمريكية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن "تحسن العلاقات والعقوبات أمران لا ينسجمان".

وفي أبريل الماضي كان قد أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون التخلي عن مساعيه لحيازة القنبلة النووية وأن الشمال سيركز "على البناء الاقتصادي الاشتراكي" موضحًا أن شبه الجزيرة الكورية تشهد "أجواء جديدة من الانفراج والسلام".

ووقع كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمتهما التاريخية في سنغافورة في يونيو إعلانًا مبهمًا حول نزع السلاح النووي، غير أن المفاوضات لم تحرز أي تقدم ملحوظ منذ ذلك الحين.

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