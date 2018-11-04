موجة سخرية من "القرني" بسبب تدوينة "الطبيب"

04 نوفمبر 2018 - 10:45 ص

طالب الداعية السعودي عائض القرني الأطباء باستقبال المرضى بالحفاوة والابتسام، لرفع معنوياتهم.

وأضاف القرني في تدوينة مصغرة له على "تويتر": "الطبيب المُحترف المُتميز هو من يستقبل المريض بالبسمة والتحية وإظهار الاهتمام والحفاوة به، ورفع معنوياته، وإخباره بمرضه بطريقة بسيطة سهلة وعدم تهويل المرض عليه، وإخباره أن الشفاء سهل قريب بإذن الله".

تدوينة القرني أثارت موجة من الجدل علي تويتر، حيث شن عليه متابعوه موجة من السخرية، حيث سأله أحد متابعيه: "يا شيخ: والطبيب اللي يقطع الناس بالمنشار وش ينقاله، جزاك الله خير".

وغرد آخر: "أو على الطريقة السعودية. الطبيب يُستقبل الزبون بالمنشار".

وسخر أحد متابعيه قائلاً: "جميل أنك تعلم ما هي صفات الطبيب المحترف لكن ما هي صفات الشيخ وعالم الدين الإسلامي".

كما أثني على تدوينته حساب ابن عمر الدريني: "والله يا شيخ في أطباء يخبرك عن حالتك وكأنهم جلادين.. من باب إن لابد للمريض أن يعرف حالته بكل وضوح.. وهذا صحيح.. لكن هناك فرق في الأسلوب والطريقة.. فجزاك الله على التغريدة الجميلة.. ولعلها تجد آذان مصغية لبعض الأطباء"

بينما سخر أحد المتابعين قائلاً: "هل تقصد الطبيب صلاح الطبيقي"؟.