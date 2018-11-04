أول رد من الأهلى على قرارات الاتحاد التونسى

04 نوفمبر 2018 - 10:55 ص

قال محمد يوسف، مدير الكرة والمدرب العام بالأهلي، إنه يحترم القرارات التي أصدرها الاتحاد التونسي، أمس السبت على خلفية مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واعترف "يوسف" في تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" صباح اليوم الأحد بتراجع مستوى الأهلي قائلاً: "نعلم أن الفريق فنيًا ليس في أعلى مستوى، لكن الأهم هو تحقيق نتائج إيجابية".

وتابع: "نسعى إلى تعزيز تقدمنا فى النتيجة، لكن الأهم هو عدم استقبال أهداف في هذه المباراة".

وكان الاتحاد التونسي طالب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإيقاف وليد أزارو مهاجم الأهلي عن المشاركة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل على الملعب الأولمبي برادس.