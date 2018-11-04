. النائب العام السعودي رفض وجود الجزيرة أمام القنصلية

04 نوفمبر 2018 - 11:16 ص

كشفت مصادر تركية أنه أثناء الزيارة الأخيرة للنائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب إلي لمقر القنصلية السعودية في إسطنبول رفض وجود عدسات كاميرات الجزيرة.

وطالب النائب العام السعودي بإبعاد كاميرات الجزيرة أولا قبل دخوله مبنى القنصلية الذي كان حينها محاطا بمراسلين يمثلون مؤسسات إعلامية عالمية مختلفة.

يذكر أن المعجب دخل مع نظيره التركي عرفان فيدان الثلاثاء الماضي مقر القنصلية ضمن إطار التحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل القنصلية السعودية باسطنبول، مطلع الشهر الماضي.

ووفق ما صرح به مصدر في مكتب المدعي العام التركي أن الاجتماع وقتها مع النائب العام السعودي لم يكن إيجابيا، لأن الأخير لم يجب عن الأسئلة المتعلقة بمكان جثة خاشقجي، منوها أن إفادات المعتقلين الثمانية عشر في السعودية على ذمة القضية، التي سلمها النائب العام للجانب التركي؛ لم تضف جديدا إلي التحقيق.

كما كشفت مصادر أمنية تركية لبعض وسائل الإعلام أن المعجب استمع لجزء من التسجيلات الخاصة بقتل خاشقجي، غير أن المسؤولين الأتراك رفضوا تسليم المعجب نسخة من التسجيلات، في حين شكك مسؤول تركي بارز في صدق إرادة السعودية التعاون في كشف كل ملابسات القضية.

يذكر أن مقتل تسبب في أزمة للمملكة السعودية، بعد أن نفت في بادئ الأمر أي علم أو دور لها في اختفائه قبل نحو شهر، لكن المعجب ناقض تصريحات سعودية سابقة، وقال إن قتل خاشقجي كان بنية مسبقة.

كما وصف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مقتل خاشقجي بأنه " مؤلم للغاية".

وأضاف خلال منتدي الاستثمار السعودي والذي انطلق في أواخر الشهر الماضي أن العلاقة بين المملكة وتركيا، علاقة قوية.

فيما كتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقالا بصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية أن مقتل خاشقجي جاء بالتنسيق مع أعلى مستويات السلطة في السعودية، مؤكدا أنه لم يعتقد ولا لأي لحظة أن الملك سلمان، خادم الحرمين الشريفين، أصدر ذلك الأمر.