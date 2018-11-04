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فيس بوك

قراصنة ينشرون دردشة 120 ألف مستخدم على "فيس بوك"

قراصنة ينشرون دردشة 120 ألف مستخدم على "فيس بوك"

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فيس بوك
فيس بوك

وكالات- الدويني فولي

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كشف موقع تقني متخصص في أخبار التكنولوجيا عن فضيحة تسريب بيانات جديدة تهدد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد أن نجح مجموعة من القراصنة في نشر نحو 81 ألف محادثة خاصة لمستخدمي الموقع.

وأفاد موقع "تيك رادار" المتخصص، في تقرير نشره اليوم الأحد، بأن حصول القراصنة على رسائل مستخدمي فيسبوك الخاصة واعادة نشرها علانية يعد "فضيحة كبرى" تهدد الشركة ومؤسسها، وتؤثر بشكل كبير على سمعتها بالسلب، لاسيما وان الواقعة تعد مكررة بعد واقعة اختراق آلاف الحسابات في سبتمبر الماضي.

وأضاف الموقع التقني أن الدردشات المنشورة تخص أكثر من 120 مليون حساب على "فيس بوك".

وكانت "فيسبوك" قد اعترفت، نهاية سبتمبر الماضي، باختراق نحو 50 مليون حساب تابع لها على منصة "فيس بوك".

وفي بيان رسمي نشرته على مدونتها، قالت الشركة إن "فريق الهندسة التابع لها اكتشف يوم 25 سبتمبر، مشكلة أمنية أثرت على ما يقرب من 50 مليون حساب تابع لها".

وأشار نائب رئيس "فيسبوك"، جاي روزين، إلى أن القراصنة تمكنوا من اختراق قائمة أصدقاء أكثر من 400 ألف شخص، ما جعلهم يصلون إلى البيانات الشخصية لنحو 30 مليون مستخدم.


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