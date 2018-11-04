  • الأحد 04 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:58 م
بحث متقدم
الداخلية

مقتل 19 إرهابيًا ضمن أفراد الخلية المنفذة لحادث المنيا

طلاب الازهر

بالصور.. مظاهرات لطلاب الأزهر بسبب وفاة طالب

الزمر

«الزمر»: حادث الأقباط لن يكسر الدولة

صورة الخبر

بالأرقام.. الاقتصاد المصرى يتحسن بشكل ملحوظ

عمرو أديب

"أديب": التقيت القرضاوى وهذا ما قاله لى عن الإخوان

مهدي عبيد

"كاف" يجمد نشاط حكم لقاء الأهلي والترجي

محكمة

"النقض" تؤجل طعن الإعدام والمؤبد لمتهمى أحداث الدقي

صلاح

تمثال صلاح يستقبل الوافدين لمنتدى شباب العالم

إسرائيل تحتج على احتمال رفع العقوبات المفروضة على إيران

6 عقوبات صارمة تنفذ من الغد على إيران.. تعرف عليها

فيس بوك

قراصنة ينشرون دردشة 120 ألف مستخدم على "فيس بوك"

رؤية المغص في البطن أكل لمال حرام

تفسير الأحلام

مغص
ارشيفية

عبدالحي العسكري

أخبار متعلقة
#

آليات تطوير قطاع الجامعات المصرية

#

عامل يقتل شقيقه ويخرج أحشاءه بسبب البط

#

بالصور.. تمارين بسيطة للتخلص من "الكرش"

#

بالفيديو.. طرق طبيعية لتخسيس منطقة "البطن"

البطن

المال

المغص

الدود

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت مغص شديدا وألما فى بطني ودخلت الحمام أعاذكم الله وقضيت حاجتى وكان الغائط مملوء دود ولكن بعدها ارتحت جدًا. أنا أنسة وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الألم الشديد فى بطنك أرجو التحرى فيما تأكلى فالحرام يفعل ذلك، وأرجو النظر أيضًا إلى إنفاق المال ربما تكونين أنفقتى أموالك فى حرام أو فى معصية الله وأنت نادمة على ذلك، وإن كنت تحافظى على أموالك ولا تنفقيها فى حرام فأبشرى فذلك صحة لك وزوال هم وتحمد عاقبة أمورك، والبطن قد تؤول بأسرارك فحافظى عليها حتى لا تندمى على إفشائها فقد لا يصونها من يسمعها فأحذرى من ذلك، وأرجو المحافظة على دينك والبعد عن الحقد والنفاق سواء الظاهر أو الباطن. وراحة بطنك راحة لك وتحقيق أمنية وصلاح حالك. وخروج الدود ذهاب هم وكل أذى يخرج من الجسد زوال مرض وذهاب أذى، وإذا كنت تعالجتِ قبل ذلك بالرقية الشرعية فخروج الدود راحة لك وزوال حسد لأن الدود والألم إصابة بعين حاسدة. أما رؤيا أماكن قضاء الحاجة إذا تكررت فقد تدل على وجود السحر لأننا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخولها لوجود الجن فيها، ورؤيا النجاسات أيضًا لأن السحرة يستخدمونها فى أسحارهم ولكن خروج الدود وزوال الألم يدل على معافاتك من ذلك. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

****************

أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "الجزء" يحمل صفات "الكل"!

محمود سلطان

كيف تحسن الدول صورتها؟

فراج إسماعيل

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» "السكك الحديدية": صدمنا بفشل العنصر البشري
» رؤية المغص في البطن أكل لمال حرام
» جمعة: «ليس من الشرع أن تنفق البنت على والديها»
» رسالة نارية من حساب الترجي لمسئولي "كاف"
» شطة: "كاف" سيُعاقب الحكم الجزائري سرًا
» معسكر مغلق للزمالك استعدادًا للحرس
» التضامن تحدد موعد صرف معاشات نوفمبر
» سيدة تحصل على الطلاق لأغرب سبب ممكن
» تحديث مثير للجدل في "واتساب" .. تعرف عليه
» تعديل في طريقة تنفيذ ضربات الجزاء يغير وجه كرة القدم
» قرار صادم ضد الباكستانية التي أساءت للرسول

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عصر

    02:47 م

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
بطاقات رقم قومي
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية