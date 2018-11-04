» رؤية المغص في البطن أكل لمال حرام

04 نوفمبر 2018 - 11:41 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت مغص شديدا وألما فى بطني ودخلت الحمام أعاذكم الله وقضيت حاجتى وكان الغائط مملوء دود ولكن بعدها ارتحت جدًا. أنا أنسة وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الألم الشديد فى بطنك أرجو التحرى فيما تأكلى فالحرام يفعل ذلك، وأرجو النظر أيضًا إلى إنفاق المال ربما تكونين أنفقتى أموالك فى حرام أو فى معصية الله وأنت نادمة على ذلك، وإن كنت تحافظى على أموالك ولا تنفقيها فى حرام فأبشرى فذلك صحة لك وزوال هم وتحمد عاقبة أمورك، والبطن قد تؤول بأسرارك فحافظى عليها حتى لا تندمى على إفشائها فقد لا يصونها من يسمعها فأحذرى من ذلك، وأرجو المحافظة على دينك والبعد عن الحقد والنفاق سواء الظاهر أو الباطن. وراحة بطنك راحة لك وتحقيق أمنية وصلاح حالك. وخروج الدود ذهاب هم وكل أذى يخرج من الجسد زوال مرض وذهاب أذى، وإذا كنت تعالجتِ قبل ذلك بالرقية الشرعية فخروج الدود راحة لك وزوال حسد لأن الدود والألم إصابة بعين حاسدة. أما رؤيا أماكن قضاء الحاجة إذا تكررت فقد تدل على وجود السحر لأننا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخولها لوجود الجن فيها، ورؤيا النجاسات أيضًا لأن السحرة يستخدمونها فى أسحارهم ولكن خروج الدود وزوال الألم يدل على معافاتك من ذلك. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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