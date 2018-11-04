"النقض" تؤجل طعن الإعدام والمؤبد لمتهمى أحداث الدقي

04 نوفمبر 2018 - 12:03 م

قررت محكمة النقض دائرة الأحد "ج" تأجيل نظر طعن 17 متهما صادر بحقهم أحكام الإعدام والمؤبد الصادر بحقهم من محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث الدقي لجلسة 16 نوفمبر.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات: تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تنظيم تجمهرة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع فى القتل.

وكما أسندت النيابة للمتهمين تهم حيازة أسلحة نارية فضلاً عن مفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها، بهدف الإخلال بالأمن العام، والتعدى على القوات الشرطية والمنشآت العامة والخاصة.