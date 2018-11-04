بالصور.. مظاهرات لطلاب الأزهر بسبب وفاة طالب

04 نوفمبر 2018 - 12:23 م

نظم العشرات من طلاب جامعة الأزهر منذ قليل مظاهرة حاشدة، للتنديد بالحوادث التي تحدث أثناء عبور الطلاب الطريق أمام الجامعة وتؤدي إلى وفاة الكثير منهم.

يأتي ذلك تزامنًا مع وفاة الطالب أسامة مسلم من بني سويف بكلية التربية جامعة الأزهر، في حادث حيث صدمته سيارة بطريق النصر أثناء توجهه للجامعة.

وردد الطلاب هتافات: "الله يرحمك يا أسامة"، "اسمع اسمع الخلاصة كوبري مشاة وإلا مفيش دراسة"، "يا أزهر يا شريف دم ولادك على الرصيف"

في سياق متصل التقى نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الطلاب المتظاهرين في محاولة لتهدئتهم".

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