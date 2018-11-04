«الزمر»: حادث الأقباط لن يكسر الدولة

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الأقباط

المنيا

الزمر

نعى عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، ضحايا الهجوم الإرهابي، عقب استهداف حافلة دير الأنبا صموئيل بمركز مغاغة.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "يخطئ من يظن أن استهداف الأقباط بالقتل يفتح باب الفتنة الطائفية ويضغط على النظام ولكنه يضيف إلى رصيد سيئات الفاعل".

وتابع: "الخوض في الدماء المعصومة أحد أسباب الفشل والخذلان خالص التعازي لأهالي ضحايا أقباط المنيا".

وكان قد تعرض أتوبيس كان يقل أقباطًا متجهين لدير الأنبا صموئيل بالمنيا، الجمعة الماضية، لإطلاق نار أسفر عن سقوط 7 قتلى والكثير من المصابين.

وفي الوقت الذي أعلن فيه تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مسئوليته عن الهجوم .

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