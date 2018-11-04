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16 ديسمبر.. الحكم في طعن 26 متهمًا بخلية الجيزة

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محكمة النقض
ارشيفية

شيماء السيد

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حجزت محكمة النقض نظر الطعن المقدم من 26 متهمًا على حكم الإعدام والمؤبد الصادر ضدهم من محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية الجيزة الإرهابية لجلسة 16 ديسمبر للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت بإعدام 11 مُتهمًا بالإعدام شنقًا، فى بمُعاقبة الحدث محمود محمد، غيابيًا بالسجن عشر سنوات، وقضت بمعاقبة 14 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد.

وقضت المحكمة بإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف عدا الحدث، وإلزامهم متضامنين بأداء تعويض مدني مؤقت للمدعى بالحق المدني، قدره 40 ألف جنيه وواحد.

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