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السيسى: «السادات» دفع حياته ثمنًا لإتمام السلام

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السيسي
السيسي

عمرو محمد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الرئيس الراحل أنور السادات قد دفع الثمن حياته من أجل إتمام عملية السلام.

وأضاف السيسي، خلال حديثه بجلسة "دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام"، في إطار تواصل فعاليات منتدى شباب العالم، بشرم الشيخ، أن "السادات اختار هذا التوجه في بناء السلام، الذي كان يعتبر قبل 50 عامًا عملاً متفردًا في عصره، وفكرة السلام لم تكن مقبولة في الرأي العام للمنطقة وقتها، لكنها كانت تجربته ورؤيته".

ولفت السيسي إلى أنه "عندما تحرك السادات من خلال تجربته التي رآها، ورأى معها ثمن الصراع والحروب الضخم على الدول وعلى مستقبلها، تحرك بإيجابية، ودفع ثمنا آخر، ليس اغتياله، لكنه مجهوده طوال سنوات التفاوض، حتى أصبح السلام جزءًا من قناعات المصريين الآن، الذين أصبحوا ثلث سكان المنطقة العربية".

وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية بمدينة شرم الشيخ، أمس، بجلسة افتتاحية بمشاركة ما يزيد على 5 آلاف شاب وفتاة من مختلف دول العالم ممثلين لـ160 دولة حول العالم، وذلك برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن يُستكمل باقي الجلسات حتى الثلاثاء 6 نوفمبر 2018.

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