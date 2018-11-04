الاتحاد التونسى يرسل خطابا مهمًا لـ"الجبلاية"

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تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا من نظيره التونسي، يفيد بموعد وصول بعثة المنتخب التونسي إلى برج العرب يوم 14 نوفمبر الجاري، استعدادًا لمواجهة "الفراعنة" ضمن فعاليات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019.

وتضم بعثة "نسور قرطاج" كلاً المنتخبين الأول والأولمبى فى طائرة واحدة، حيث سيخوض المنتخب الأولمبى التونسى مباراة ودية مع نظيره المصري يوم 15 من الشهر ذاته على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

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