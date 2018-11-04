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الداخلية

مقتل 19 إرهابيًا ضمن أفراد الخلية المنفذة لحادث المنيا

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الداخلية:

مقتل 19 إرهابيًا ضمن أفراد الخلية المنفذة لحادث المنيا

قضايا وحوادث

الداخلية
الداخلية

محمد الخرو

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الداخلية

حادث المنيا

أعلنت وزارة الداخلية، عن مقتل 19 إرهابيًا من المتورطين في تنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، خلال تبادل لإطلاق النار مع الأمن والعثور على 9 بنادق وكميات من الطلقات بحوزة العناصر الإرهابية من أفراد الخلية المنفذة لحادث المنيا الإرهابي.
ووفق ما نشرته صفحة dmc علي حسابها علي تويتر أن  معلومات قطاع الأمن الوطني كشفت عن تمركز مجموعة من العناصر الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي الغربي في المنيا.

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