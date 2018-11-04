مقتل 19 إرهابيًا ضمن أفراد الخلية المنفذة لحادث المنيا

04 نوفمبر 2018 - 12:47 م

أعلنت وزارة الداخلية، عن مقتل 19 إرهابيًا من المتورطين في تنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، خلال تبادل لإطلاق النار مع الأمن والعثور على 9 بنادق وكميات من الطلقات بحوزة العناصر الإرهابية من أفراد الخلية المنفذة لحادث المنيا الإرهابي.

ووفق ما نشرته صفحة dmc علي حسابها علي تويتر أن معلومات قطاع الأمن الوطني كشفت عن تمركز مجموعة من العناصر الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي الغربي في المنيا.