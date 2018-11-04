الرئيس السيسي يكشف أهم مطالب العرب والمنطقة

04 نوفمبر 2018 - 12:54 م

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن أهم المطالب التي يحتاجها الوطن العربي والمنطقة لافتًا إلى أن تصحيح الخطاب الدينى، هو أحد أهم هذه المطالب.

وأضاف الرئيس السيسي خلال جلسة "دور قادة العالم فى بناء واستدامة السلام"، فى منتدى شباب العالم: "مش ممكن يكون مفردات وآليات وأفكار يتم التعامل بها منذ ألف عام وكانت صالحة فى عصرها ونقول تبقى صالحة فى عصرنا.. لا يمكن تكون صالحة".

وتابع: "لابد من إيجاد آلية جديدة، إحنا مبنتكلمش فى تغيير دين ولكن إزاى تقنع أصحاب العقول والرأى والمعنيين بهذا الأمر إن فيه عنده مشكلة حقيقة فى خطابه وفهمه للدين اللى بيتعامل بيه فى هذا العصر، إحنا بنتكلم فى إيجاد مفردات لخطاب دينى تتناسب مع عصرنا، وبعد 50 سنة هانبقى محتاجين كمان إحنا نطورها مع تطور المجتمع".

وأوضح الرئيس فى كلمته أن الصراعات تتمركز فى المنطقة، بغض النظر عن فكرة المؤامرة إشمعنى المنطقة دى اللى فيه حجم ضخم من الصراعات وأكبر نسبة من الضحايا واللاجئين، القدرة على أن ترى الواقع بشكل متجرد بدون أى غرض وتستطيع أن تتحمل تبعات ما تتحدث عنه".