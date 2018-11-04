السيسي: لو عندنا يهود هنبنى لهم دور عبادة"

04 نوفمبر 2018 - 12:54 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة أصبحت معنية أن تبني في كل مجتمع جديد الكنائس لمواطنيها لأن لهم الحق في العبادة، وهو ما لم يكن موجودًا من قبل.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بجلسة "دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام" ضمن منتدى شباب العالم، أنه لو كان في مصر ديانات أخرى كانت ستبني لهم الدولة دور عبادة، متابعًا: "لو عندنا يهود هنبني ليهم، ده حق المواطن يعبد أو لا يبعد، ده موضوع مندخلش فيه".

وانطلق مساء أمس منتدى شباب العالم في دورته الثانية من أرض السلام شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور عدد من زعماء وقادة العالم، و52 وفدا رسميا، ومشاركة 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.